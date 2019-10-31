Публикация Пентагоном видео «ликвидации» аль-Багдади лишь усиливает подозрения в инсценировке

Политический аналитик Иван Аркатов и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с «Федеральным агентством новостей» объяснили, почему опубликованное Пентагоном видео якобы ликвидации главаря ИГ* (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади — фейк.

«Есть определенные правила по демонстрации военных спецопераций, — напомнила Елисеева. — Например, съемка выкладывается с видеорегистратора, где точно видна дата и координаты. Вспомним те же публикуемые материалы со спецопераций Минобороны РФ. У американцев же эти данные, которые по факту являют собой доказательство, отсутствуют».

Вместе с тем, она отметила, что «ликвидация» террориста №1 стала инструментом пропаганды. Глава США Дональд Трамп, который намерен переизбираться на второй срок, уже добавил «уничтожение» аль-Багдади в список своих заслуг в одном из роликов предвыборной кампании. Также стоит помнить, что американцы имеют большой опыт съемки постановочных видео.

«А с учетом предыдущей информации об уничтожении останков в море, все это выглядит как инсценировка… Заявления о смерти аль-Багдади подстегнет к более активной переброске оставшихся террористов из Сирии и Ирака в новый регион. Для координации действий недостаточно полевых командиров. Нужен новый «халиф», который как раз якобы уже появился — Абдулла Кардаш. Поэтому действия по установлению Халифата 2.0 могут быть продолжены», — считает Елисеева.

Аркатов, в свою очередь, напомнил, что военнослужащие Америки во время спецопераций используют видеофиксаторы, более того, они есть у каждого силовика. К тому же, с их любовью к пиару и технологиям, съемка бы велась с воздуха при помощи нескольких дронов.

«А на предоставленном Пентагоном видео по факту ничего не показано. Показано видео с воздуха и все. Ни одного кадра с земли, из здания. Если бы американцы их показали, то стало понятно, что никакого аль-Багдади и в помине не было и что в указанную дату его не уничтожали американские силы», — пояснил он.

Политический аналитик вспомнил о схожем случае, когда в 2003 году бывший глава Государственного департамента США Колен Пауэлл принес на заседание ООН пробирку. Происходящее — любимый прием Вашингтона. Они сами создают фейк, раскручивают его, а потом используют в своих целях.

«Потом, если вдруг правда стала достоянием общественности, просто извиняются. Предоставленное доказательство просто очередной фейк, который чуть ли не сделан на компьютере с небольшими подсъемками в какой-нибудь пустыне в США», — подытожил собеседник агентства.

27 октября Трамп заявил, что военнослужащие Штатов якобы ликвидировали главу террористов в Сирии. Однако официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков отметил, что Россия не располагает достоверными данными об операции США по очередному «уничтожению» аль-Багдади.

Позже американский лидер стал в красках и подробностях рассказывать о спецоперации. Так, в Twitter он опубликовал фото «прекрасного пса», который участвовал в задании, а также рассекретил его кличку — К-9. Помимо этого, он рассказал о тактических особенностях, таких как детали штурма убежища террориста и маршруты полетов. Пентагон же обнародовал фото и видео якобы с операции, а также рассказал некоторые ее детали.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.