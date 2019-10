Древний замок Сюри из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Замок рюкюских монархов Cюри на южном острове Окинава, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сгорел до тла в ночь на 31 октября на острове Окинавы. По данным Kyodo News, пожар удалось потушить спустя 11 часов.

Сгорело семь деревянных строений дворцового комплекса предположительно XIV-XV веков. Общая площадь — 4800 квадратных метров. Данных о пострадавших пока нет. Власти эвакуировали более 30 человек, живущих неподалеку.

BREAKING VIDEO: Fire crews at the Shuri Castle as the main shrine of the castle has gone up in flames pic.twitter.com/CFsTDwN6Zv