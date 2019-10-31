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11:23   31 Октября 2019
Весь мир

Древний замок Сюри из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Древний замок Сюри из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Замок рюкюских монархов Cюри на южном острове Окинава, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сгорел до тла в ночь на 31 октября на острове Окинавы. По данным Kyodo News, пожар удалось потушить спустя 11 часов.

Сгорело семь деревянных строений дворцового комплекса предположительно XIV-XV веков. Общая площадь —  4800 квадратных метров. Данных о пострадавших пока нет. Власти эвакуировали более 30 человек, живущих неподалеку.

Причина пожара выясняется. По данным правоохранителей, возгорание произошло, когда сотрудники музея готовились к проведению фестиваля, посвященного культуре королевства Рюкю.

Замок Сюри был монаршей резиденцией во времена существования Рюкюского государства.  В 1879 году его аннексировала  Япония. Здание много раз разрушалось, достраивалось и перестраивалось. В 2000 году Сюри включили во всемирное наследие ЮНЕСКО.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония

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