Депутат Госдумы оценил американский сценарий сдерживания России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что нападение на полуостров, которое предусмотрено в сценарии США по сдерживанию России, не даст американцам ощутимого результата. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что власти США разрабатывают новые стратегии по «сдерживанию» России и Китая. Одна из них включает в себя нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток.

«Вопрос стоит в том, что подразумевают американцы под нападением: массированный удар крылатыми ракетами или переброску войск? И тот, и другой вариант не принесет ощутимого результата», — считает депутат.

По его мнению, если учитывать размещение систем ПВО в Крыму, можно сделать вывод, что важные объекты поразить вряд ли получится. Да и Россия не позволит какому-нибудь американскому эсминцу просто взять и атаковать территорию.

Безаконно «расстреливать Ирак или Ливию» — это одно, но воевать со страной, которая может нанести ядерный удар прямо по Вашингтону — другое дело, добавил Бальбек.