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11:15   31 Октября 2019
Россия

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Характеристику КГБ на молодого Владимира Путина показали в Центральном государственном архиве историко-политических документов. Об этом в четверг, 1 ноября, пишет портал 78.ru. 

Согласно документу, будущий президент России состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБС с 1975 года. Тогда Путину было 23 года. 

«Во время работы в органах госбезопасности Путин В.В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником», — сказано в документе. 

По информации автора справки, у главы российского государства был разряд мастера спорта СССР по дзюдо и самбо. В характеристике также указано, что будущий лидер страны был морально устойчив и пользовался заслуженным авторитетом у товарищей по работе.

После окончания юридического факультета ЛГУ в 1975 году Путин начал работать в КГБ. Известно, что в период с 1985 по 1990 год он работал в ГДР по линии внешней разведки. В 1991 году он ушел из органов государственной безопасности. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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