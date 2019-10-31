Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Характеристику КГБ на молодого Владимира Путина показали в Центральном государственном архиве историко-политических документов. Об этом в четверг, 1 ноября, пишет портал 78.ru.

Согласно документу, будущий президент России состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБС с 1975 года. Тогда Путину было 23 года.

«Во время работы в органах госбезопасности Путин В.В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником», — сказано в документе.

По информации автора справки, у главы российского государства был разряд мастера спорта СССР по дзюдо и самбо. В характеристике также указано, что будущий лидер страны был морально устойчив и пользовался заслуженным авторитетом у товарищей по работе.

После окончания юридического факультета ЛГУ в 1975 году Путин начал работать в КГБ. Известно, что в период с 1985 по 1990 год он работал в ГДР по линии внешней разведки. В 1991 году он ушел из органов государственной безопасности.