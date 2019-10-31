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10:56   31 Октября 2019
Россия

Крымский сенатор посоветовал Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова

Крымский сенатор посоветовал Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель порекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова, а налаживать отношения с Москвой.

Ранее президент Украины заявил, что после пяти лет гражданской войны на востоке страны нужно разработать государственную стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. По словам Зеленского, стратегия должна включать четыре направления: прозрачность и публичность, консенсус, реализм.

Гемпель, в свою очередь, отметил, что тратить время ,«которого и так не хватает», не стоит.

«Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие», — заявил парламентарий.

По словам сенатора, у власти на Украине до сих пор находятся политики, «оторванные от реальности».

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #зеленский

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