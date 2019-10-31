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Медведев поздравил народную артистку РФ Раису Рязанову с 75-летним юбилеем

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10:48   31 Октября 2019
Россия

Медведев поздравил народную артистку РФ Раису Рязанову с 75-летним юбилеем

Медведев поздравил народную артистку РФ Раису Рязанову с 75-летним юбилеем

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народную артистку РФ Раису Рязанову с 75-летним юбилеем. Телеграмма появилась на сайте правительства России.

В поздравительной телеграмме Медведев отметил, что Раиса Рязанова при помощи своего таланта и мастерства импровизации создает проникновенные и глубокие образы, передающие широту русской души и покоряющие зрителей. По словам премьер-министра, фильмы с участием Раисы Рязановой всегда популярны и любимы россиянами.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что Рязанова продолжает радовать поклонников своим талантом на сцене Театра-студии Олега Табакова и каждый раз дарит зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Раиса Рязанова родилась 31 октября 1944 года. В 2005 году ей присвоено звание народной артистки РФ. Она известна по многочисленным ролям в театре и кино. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #общество

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