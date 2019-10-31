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10:53   31 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский измучен президентством, признались в офисе лидера Украины

Зеленский измучен президентством, признались в офисе лидера Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский устал от загруженного графика, негатива со стороны представителей СМИ и пользователей Facebook. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщил глава его офиса Андрей Богдан в интервью изданию «Украинская правда». 

«Он устал <…> Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — сказал Богдан. 

Глава офиса президента также заявил, что посоветовал Зеленскому не читать социальные сети, в том числе Facebook. По его мнению, это искаженная информация, ведь люди могут не осознавать те или иные действия. Он также добавил, что украинский лидер «действительно измучен». 

Еще одна причина усталости президента — слишком высокие темпы работы. Богдан заявил, что Зеленский очень сильно старается, а также все время куда-то ездит. В его графике столько встреч международного уровня, сколько и не снилось Порошенко [бывшему президенту Украины — ред.].

Глава офиса президента подчеркнул, что Зеленский стал очень популярным человеком в мире. Это связано, в том числе, с американской историей с импичментом, самой избирательной кампанией, а также с 14-часовым «марафоном» [пресс-конференцией — ред.], которую транслировали по всему миру. Богдан признал, у Зеленского такие темпы отбирают очень много энергии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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