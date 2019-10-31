Родственники жертв авиакатастрофы над Синаем возложили цветы к памятнику в Петербурге

Родные и близкие, а также представители власти возложили цветы у памятника «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище в Петербурге в память о погибших в небе над Синаем.

Перед церемонией священник отслужил краткую заупокойную службу. Руководитель благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова считает, что память о случившемся останется навсегда.

«Если мы не будем хранить эту память, ее никто не будет хранить. Мы должны быть сплоченными», — отметила она.

Около 7.00 в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим.

Трагедия произошла четыре года назад. 31 октября 2015 года Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» летел из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Петербург. Он потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Случившееся признали терактом. Это крупнейшая катастрофа в истории отечественной авиации.