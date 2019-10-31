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10:27   31 Октября 2019
Россия

Российские предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Российские предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Российские предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития России Петр Засельский. 

По словам Засельского, пока ни одно предприятие страны не выходило с инициативой перехода на четырехдневку. Также он отметил, что промышленные предприятия вряд ли заинтересуются этой идеей, а вот представители творческих профессий могут попробовать перейти на сокращенную рабочую неделю.

Засельский подчеркнул, что ведомство выходило с предложением для предприятий-участников нацпроекта по повышению производительности труда, но там переход на четырехдневную рабочую неделю не поддержали. 

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что рабочая неделя в России может сократиться до четырех дней без уменьшения зарплат. Рабочий день будет состоять из 10 часов, а не из восьми, как сейчас. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #работа

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