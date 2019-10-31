Российские предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития России Петр Засельский.

По словам Засельского, пока ни одно предприятие страны не выходило с инициативой перехода на четырехдневку. Также он отметил, что промышленные предприятия вряд ли заинтересуются этой идеей, а вот представители творческих профессий могут попробовать перейти на сокращенную рабочую неделю.

Засельский подчеркнул, что ведомство выходило с предложением для предприятий-участников нацпроекта по повышению производительности труда, но там переход на четырехдневную рабочую неделю не поддержали.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что рабочая неделя в России может сократиться до четырех дней без уменьшения зарплат. Рабочий день будет состоять из 10 часов, а не из восьми, как сейчас.