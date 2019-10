Помпео заявил о «враждебности» Китая и Компартии к «ценностям» США

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Коммунистическая партия Китая (КПК) проявляет «враждебность» по отношению к США и их «ценностям». Такое заявление он сделал в Twitter в четверг, 31 октября.

По его словам, Соединенные Штаты «приняли рост КНР в надежде, что она станет более свободным, но в ответ КПК воспользовалась доброй волей» Вашингтона.

Ранее в четверг на выступлении в Хадсоновском институте он заявил, что КПК предлагает такую модель управления, при которой будет править одна партия ленинизма и все будут думать и действовать так, как это будет необходимо «коммунистическим элитам».

We accommodated China’s rise, in the hope that they would become more free. In response, the CCP took advantage of our goodwill. Now, @realDonaldTrump is facing the reality of CCP hostility to the U.S. and our values. We must engage China as it is, not as we wish it to be. pic.twitter.com/MSGxlBex51