Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крымский сенатор посоветовал Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова

Крымский сенатор посоветовал Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова

Медведев поздравил народную артистку РФ Раису Рязанову с 75-летним юбилеем

Медведев поздравил народную артистку РФ Раису Рязанову с 75-летним юбилеем
Зеленский измучен президентством, признались в офисе лидера Украины

Зеленский измучен президентством, признались в офисе лидера Украины

 Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года
Помпео заявил о «враждебности» Китая и Компартии к «ценностям» США

Помпео заявил о «враждебности» Китая и Компартии к «ценностям» США

 Делегация военных атташе из 55 стран завершила визит во Владивосток

Делегация военных атташе из 55 стран завершила визит во Владивосток
Крымский сенатор посоветовал Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова

Крымский сенатор посоветовал Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова

Медведев поздравил народную артистку РФ Раису Рязанову с 75-летним юбилеем

Медведев поздравил народную артистку РФ Раису Рязанову с 75-летним юбилеем
Зеленский измучен президентством, признались в офисе лидера Украины

Зеленский измучен президентством, признались в офисе лидера Украины

 Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года
Помпео заявил о «враждебности» Китая и Компартии к «ценностям» США

Помпео заявил о «враждебности» Китая и Компартии к «ценностям» США

 Делегация военных атташе из 55 стран завершила визит во Владивосток

Делегация военных атташе из 55 стран завершила визит во Владивосток
10:26   31 Октября 2019
Весь мир

Помпео заявил о «враждебности» Китая и Компартии к «ценностям» США

Помпео заявил о «враждебности» Китая и Компартии к «ценностям» США

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Коммунистическая партия Китая (КПК) проявляет «враждебность» по отношению к США и их «ценностям». Такое заявление он сделал в Twitter в четверг, 31 октября.

По его словам, Соединенные Штаты «приняли рост КНР в надежде, что она станет более свободным, но в ответ КПК воспользовалась доброй волей» Вашингтона.

«Мы должны иметь дело с тем Китаем, который есть на самом деле, а не с тем, который мы хотели бы видеть», — подчеркнул Помпео.

Ранее в четверг на выступлении в Хадсоновском институте он заявил, что КПК предлагает такую модель управления, при которой будет править одна партия ленинизма и все будут думать и действовать так, как это будет необходимо «коммунистическим элитам».

При этом Помпео отметил, что США настроены на улучшение отношений с Китае и напомнил о готовящейся торговой сделке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #китай #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...