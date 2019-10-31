Счетная палата увидела недостатки в господдержке кинематографа

Счетная палата РФ заявила о недостатках в системе господдержки российского кинематографа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства в четверг, 1 ноября.

Кино с 2016 года стало приоритетным направлением для расхода бюджета и было включено в стратегию развития культурной политики страны до 2030 года, сказано в сообщении на сайте Счетной палаты.

Аналитики ведомства считают, что у отрасли нет ориентиров развития на долгосрочную перспективу. Отдельно сказано, что в период последних двух лет на российское кино было потрачено 22,8 миллиарда рублей. При этом из них почти 18 миллиардов рублей были потрачены на производство отечественных фильмов.

Как сообщает ведомство, механизм отбора на поддержку производства кино непрозрачен. В связи с тем, что в состав экспертов входят представители кинематографического сообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий, создаются риски финансирования из бюджетов фильмов, которые нужны именно этим людям.