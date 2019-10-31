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10:22   31 Октября 2019
Россия

Первый снег выпал в Крыму

Первый снег выпал в Крыму

Жители Крыма в четверг, 31 октября, увидели первый снег. Он пролежит недолго, поскольку уже на следующей неделе ожидается потепление. 

«В Симферополе утром 31 октября зафиксирован мокрый снег, первый в осенне-зимнем сезоне», — сообщили в региональном гидрометцентре. 

Синоптики считают, что устойчивый снежный покров сейчас не образуется даже на горах и предгорьях, где температура воздуха существенно ниже, чем на побережье и в центральной части полуострова. 

Снег выпал в связи с прохождением холодного фронта. МЧС ранее объявило штормовое предупреждение. 31 октября и 1 ноября в регионе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 15-20 метров в секунду. Также возможен дождь с мокрым снегом.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #погода #снег

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