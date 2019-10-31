Национальный бренд рыбной продукции Russian Fish разрабатывают в России. Об этом заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук в беседе с ТАСС.

Как отметил Савчук, разговоры о создании бренда шли несколько лет, но теперь решение принято окончательно. По словам представителя ведомства, преимущество создания общего бренда в том, что зарубежные страны будут знать наш товар под одним названием и ассоциировать его с Россией. В числе сильных сторон продукции из РФ — высокое качество, экологичность районов отлова и дикое происхождение рыбы. Кроме того, под брендом Russian Fish будут проходить различные развлекательные мероприятия, например, выставки, фестивали и ярмарки.

На раскрутку бренда уйдет от полугода до года, но бренд будет глобальным, отметил Петр Савчук.