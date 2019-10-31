Гуманитарный конвой МЧС России доставил в Донецк 340 тонн детского питания

Колонна МЧС России доставила в Донецк более 340 тонн детского питания. Об этом 1 ноября, четверг, сообщил представитель пресс-службы ведомства по чрезвычайным ситуациям в ДНР, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 24 октября.

По информации агентства, в регион прибыл 89 по счету гуманитарный конвой от МЧС РФ. Отмечается, что в его состав вошло детское питание. Количество продуктовых наборов составило более 38 тысяч штук.

«Общий вес груза составил более 344 тонн», — сказал представитель МЧС ДНР в четверг.

Известно, что сейчас идет разгрузка прибывшей гуманитарной помощи.

Первый гуманитарный конвой МЧС России отправился в Донбасс из столицы в августе 2014 года. С тех пор на территорию Украины российские спасатели привезли более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи.