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10:07   31 Октября 2019
Россия

Гуманитарный конвой МЧС России доставил в Донецк 340 тонн детского питания

Гуманитарный конвой МЧС России доставил в Донецк 340 тонн детского питания

Колонна МЧС России доставила в Донецк более 340 тонн детского питания. Об этом 1 ноября, четверг, сообщил представитель пресс-службы ведомства по чрезвычайным ситуациям в ДНР, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 24 октября.

По информации агентства, в регион прибыл 89 по счету гуманитарный конвой от МЧС РФ. Отмечается, что в его состав вошло детское питание. Количество продуктовых наборов составило более 38 тысяч штук. 

«Общий вес груза составил более 344 тонн», — сказал представитель МЧС ДНР в четверг. 

Известно, что сейчас идет разгрузка прибывшей гуманитарной помощи. 

Первый гуманитарный конвой МЧС России отправился в Донбасс из столицы в августе 2014 года. С тех пор на территорию Украины российские спасатели привезли более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #весь мир #гумконвой

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