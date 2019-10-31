Рынок интернет-пиратства впервые за пять лет сократился в России

Рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет не только остановился в росте, но и сократился. Об этом сообщили в международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

Объем рынка на данный момент составляет 63,5 миллиона долларов, что на 27 процентов ниже аналогичного показателя 2018 года.

По мнению экспертов, причинами обвала доходов российских интернет-пиратов стали удар по рекламной модели монетизации их ресурсов, падение «большой тройки» пиратских CDN, снабжавшей контентом почти 90 процентов российских онлайн-кинотеатров, а также совершенствование законодательства в этой сфере.

Монетизация пиратской деятельности зависит от объемов рекламы. По подсчетам компании, средний доход от рекламы с крупных пиратских сайтов достигает около десяти тысяч долларов в месяц.

Кроме того, в Group-IB отмечают, что ликвидация одного из крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента Moonwalk CDN привело к закрытию еще двух CDN-провайдеров (HDGO и Kodik), которые также являлись крупными поставщиками пиратского контента для России и стран СНГ.