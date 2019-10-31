Магаданцу грозит срок за призывы к экстремизму в WhatsApp

СК закончил расследовать уголовное дело в отношении жителя Магадана по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет за распространение сообщений в сети WhatsApp. Об этом в четверг, 1 ноября, информирует пресс-служба регионального УФСБ.

Как сообщает следствие, им удалось пресечь преступную деятельность магаданца, который распространял сообщения с призывами к физической расправе над гражданами по национальному характеру, используя мессенджер WhatsApp.

«Следственным отделением УФСБ России по Магаданской области расследовано уголовное дело по признакам состава преступления… публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет», — сказано в сообщении.

Ведомство уточняет, что материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Магаданцу грозит до пяти лет лишения свободы.