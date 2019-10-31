Делегация военных атташе из 55 стран завершила визит во Владивосток

Делегация военных атташе 55 стран завершила ознакомительную поездку на Тихоокеанский флот. В четверг, 31 октября, она вылетела из Владивостока в Москву.

Во время двухдневного визита 100 военных дипломатов встретились с представителями командования Тихоокеанского флота, осмотрели большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный» и дизельную субмарину «Комсомольск-на-Амуре».

Также члены делегации на береговом учебном полигоне Горностай ознакомились с образцами техники, которая стоит на вооружении Береговых войск флота, оценили подготовку подразделений морской пехоты во время демонстрации действий сил по предназначению, а также смогли пострелять из штатного оружия морских пехотинцев.

Кроме того, военные атташе посетили музей Тихоокеанского флота и подлодку-музей «С-56».