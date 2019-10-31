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 Делегация военных атташе из 55 стран завершила визит во Владивосток

Делегация военных атташе из 55 стран завершила визит во Владивосток
9:31   31 Октября 2019
Весь мир

Делегация военных атташе из 55 стран завершила визит во Владивосток

Делегация военных атташе из 55 стран завершила визит во Владивосток

Делегация военных атташе 55 стран завершила ознакомительную поездку на Тихоокеанский флот. В четверг, 31 октября, она вылетела из Владивостока в Москву.

Во время двухдневного визита 100 военных дипломатов встретились с представителями командования Тихоокеанского флота, осмотрели большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный» и дизельную субмарину «Комсомольск-на-Амуре». 

Также члены делегации на береговом учебном полигоне Горностай ознакомились с образцами техники, которая стоит на вооружении Береговых войск флота, оценили подготовку подразделений морской пехоты во время демонстрации действий сил по предназначению, а также смогли пострелять из штатного оружия морских пехотинцев.

Кроме того, военные атташе посетили музей Тихоокеанского флота и подлодку-музей «С-56».

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Автор: Виктория Разумовская
#владивосток #делегация #тоф #военные атташе

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