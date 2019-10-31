Пожар в поезде на севере Пакистана унес жизни 62 человек

По меньшей мере 62 человека погибли в результате пожара в поезде в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает сайт телеканала Geo TV, ссылаясь на источник в местной полиции.

Ранее сообщалось, что количество жертв в результате ЧП составило 46 человек. На данный момент это число выросло до 62 человек.

По информации СМИ, пожар мог случиться в связи со взрывом газового баллона.

Пожар случился в пакистанском городе Лиакуатпур. Поезд направлялся из Лахора в Карачи.