Добровольцев, спасших девочку от педофила, наградили в Приморье

Четыре жителя города Артем в Приморье были удостоены наград после того, как они 24 октября поймали подозреваемого в насилии над 8-летней девочкой. Об этом рассказала старший помощник главы регионального управления СКР Аврора Римская.

«За активную гражданскую позицию и решительность Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дерин награждены благодарственными письмами…» — сообщила Римская.

Она подчеркнула, что подобные поступки являются примером настоящей отваги, бесстрашия и неравнодушия.

Инцидент случился вечером 24 октября. В полицию обратилась мать девочки и сообщила о ее пропаже. На ее поиски отправились добровольцы. Педофила, который насильно удерживал ребенка, нашли возле гаражей в районе улицы Херсонская. Его поймали и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».