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Добровольцев, спасших девочку от педофила, наградили в Приморье

Добровольцев, спасших девочку от педофила, наградили в Приморье

 Пассажир выжил после падения на рельсы между вагонами метро в Москве

Пассажир выжил после падения на рельсы между вагонами метро в Москве
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Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
9:01   31 Октября 2019
Россия

Добровольцев, спасших девочку от педофила, наградили в Приморье

Добровольцев, спасших девочку от педофила, наградили в Приморье

Четыре жителя города Артем в Приморье были удостоены наград после того, как они 24 октября поймали подозреваемого в насилии над 8-летней девочкой. Об этом рассказала старший помощник главы регионального управления СКР Аврора Римская.

«За активную гражданскую позицию и решительность Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дерин награждены благодарственными письмами…» — сообщила Римская. 

Она подчеркнула, что подобные поступки являются примером настоящей отваги, бесстрашия и неравнодушия.

Инцидент случился вечером 24 октября. В полицию обратилась мать девочки и сообщила о ее пропаже. На ее поиски отправились добровольцы. Педофила, который насильно удерживал ребенка, нашли возле гаражей в районе улицы Херсонская. Его поймали и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». 

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Автор: Виктория Разумовская
#ск рф #приморье #общество #педофил

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