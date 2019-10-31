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9:30   31 Октября 2019
Весь мир

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились на фоне операции против радикальных курдов

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились на фоне операции против радикальных курдов

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что между Турцией и США уже давно начали ухудшаться отношения. По его словам, американские спецслужбы, в частности, оказались замешаны в несостоявшемся госперевороте против главы Турции Тайипа Эрдогана.

Теперь Штаты намереваются ввести новые санкции в отношении Анкары из-за поставок комплексов С-400 и антитеррористической операции «Источник мира». МИД Турции уже выразил свое возмущение, пишет «ПолитЭксперт».

«Жесткие отношения продолжаются в виде санкций, которые сначала являются «пугалочкой» для Турции, но в дальнейшем могут прищемить экономический хвост государства», – считает Кошкин.

По словам эксперта, антитурецкие санкции связаны с тем, что Вашингтон как поддерживал курдские бандформирования в Сирии, так и продолжает это делать. Сомнений в связях Белого дома с курдскими боевиками нет уже практически ни у кого.

Политолог отметил ухудшение отношений между США и Турцией на фоне операции против курдских боевиков

Именно террористы помогли американскому лидеру Дональду Трампу обосноваться в Сирии и незаконно выкачивать нефть, которая принадлежит Дамаску.

«Американцы уже официально признались, что их больше волнуют эти бонусы от вторжения в Сирию, чем какая-то политическая ситуация внутри этой страны», – добавил политолог.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #курды #эрдоган #трамп

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