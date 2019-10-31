Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

Пятеро подростков пострадали в результате стрельбы в канадском городе Торонто. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает радиостанция Radio Canada.

Инцидент произошел на северо-западе Торонто. Очевидцы рассказывают, что черная машина, в которой находились водитель и двое пассажиров, подъехала к зданию. Неизвестные вышли и начали стрелять. Пострадали пять человек 16-18 лет. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

По словам главы полиции Торонто, атака явно была целенаправленной. Ведется расследование.