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Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
8:10   31 Октября 2019
Весь мир

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

Пятеро подростков пострадали в результате стрельбы в канадском городе Торонто. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает радиостанция Radio Canada.

Инцидент произошел на северо-западе Торонто. Очевидцы рассказывают, что черная машина, в которой находились водитель и двое пассажиров, подъехала к зданию. Неизвестные вышли и начали стрелять. Пострадали пять человек 16-18 лет. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

По словам главы полиции Торонто, атака явно была целенаправленной. Ведется расследование.

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Автор: Виктория Разумовская
#стрельба #чп #канада #торонто

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