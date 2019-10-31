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Депутат заявил о необходимости наказать США за грабеж сирийской нефти с помощью курдских боевиков

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7:45   31 Октября 2019
Весь мир

Депутат заявил о необходимости наказать США за грабеж сирийской нефти с помощью курдских боевиков

Депутат заявил о необходимости наказать США за грабеж сирийской нефти с помощью курдских боевиков

США давно не скрывают своих истинных целей как на Ближнем Востоке и Сири в частности, так и по всему миру. Об этом заявил в интервью ФАН первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин.

По его словам, США давно ведут себя как международные бандиты, и в ситуации с незаконной добычей сирийской нефти маски были сброшены окончательно.

Депутат отмечает, что шантаж с применением оружия и грабежи ресурсов других стран для США является постоянной пратикой.

«Все, что американцы творят в Сирии, они делают исключительно ради нефти, а не ради каких-то возвышенных целей. США это уже не скрывают», - подчеркнул собеседник ФАН.

Политик также напомнил, что США предпочитают применять для собственной промышленности привозную нефть, в первую очередь - ближневосточную. По его словам, Вашингтон приберегает у себя немалые «неприкосновенные» нефтяные запасы.

Шерин отметил, что огромные затраты США на перевооружение, на раздувание вооруженных конфликтов и содержание американских военных баз невозможны без прямого грабежа стран. По его словам, данная ситуация наблюдается в Сирии.

Депутат отмечает необходимость созыва экстренного заседания СБ ООН, чтобы максимально жестко потробовать ухода США из Сирии.

 «Если пустить ситуацию на самотек, США будут захватывать и оккупировать территории в любых странах мира, и нужно всеми силами этому помешать», - заключил Шерин.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды #нефть

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