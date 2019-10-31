Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пассажир выжил после падения на рельсы между вагонами метро в Москве

Пассажир выжил после падения на рельсы между вагонами метро в Москве

 РФ готова вести переговоры с Украиной по снижению стоимости газа, заявил Путин

РФ готова вести переговоры с Украиной по снижению стоимости газа, заявил Путин
Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

 Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве
Депутат заявил о необходимости наказать США за грабеж сирийской нефти с помощью курдских боевиков

Депутат заявил о необходимости наказать США за грабеж сирийской нефти с помощью курдских боевиков

 РФ сыграла решающую роль в стабилизаци ситуации с курдскими боевиками на границе Турции и Сирии

РФ сыграла решающую роль в стабилизаци ситуации с курдскими боевиками на границе Турции и Сирии
Пассажир выжил после падения на рельсы между вагонами метро в Москве

Пассажир выжил после падения на рельсы между вагонами метро в Москве

 РФ готова вести переговоры с Украиной по снижению стоимости газа, заявил Путин

РФ готова вести переговоры с Украиной по снижению стоимости газа, заявил Путин
Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

 Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве
Депутат заявил о необходимости наказать США за грабеж сирийской нефти с помощью курдских боевиков

Депутат заявил о необходимости наказать США за грабеж сирийской нефти с помощью курдских боевиков

 РФ сыграла решающую роль в стабилизаци ситуации с курдскими боевиками на границе Турции и Сирии

РФ сыграла решающую роль в стабилизаци ситуации с курдскими боевиками на границе Турции и Сирии
7:05   31 Октября 2019
Весь мир

РФ сыграла решающую роль в стабилизаци ситуации с курдскими боевиками на границе Турции и Сирии

РФ сыграла решающую роль в стабилизаци ситуации с курдскими боевиками на границе Турции и Сирии

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью «Инфореактору» рассказал, как Россия поспособствовала урегулированию противостояния Турции и курдских боевиков в Сирии.

Сенатор отметил, что турецкой стороне видны детали ситуации, которые незаметны международному сообществу.

Клинцевич уверен, что участие России в урегулировании ситуации привело к миру в регионе и стабилизировало обстановку. Он отметил, что войска были разведены, проводится совместное патрулирование российской военной полиции и турецкой армии, а также началось формирование нового конституционного акта конституционной комиссией.

«В конечном итоге (это) стабилизирует ситуацию вокруг разного рода разношерстных политических сил», - заявил Клинцевич.

Сенатор отметил, что страны Европы, как и нынешние власти Сирии, поддерживают позицию Турции и России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...