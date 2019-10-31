РФ сыграла решающую роль в стабилизаци ситуации с курдскими боевиками на границе Турции и Сирии

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью «Инфореактору» рассказал, как Россия поспособствовала урегулированию противостояния Турции и курдских боевиков в Сирии.

Сенатор отметил, что турецкой стороне видны детали ситуации, которые незаметны международному сообществу.

Клинцевич уверен, что участие России в урегулировании ситуации привело к миру в регионе и стабилизировало обстановку. Он отметил, что войска были разведены, проводится совместное патрулирование российской военной полиции и турецкой армии, а также началось формирование нового конституционного акта конституционной комиссией.

«В конечном итоге (это) стабилизирует ситуацию вокруг разного рода разношерстных политических сил», - заявил Клинцевич.

Сенатор отметил, что страны Европы, как и нынешние власти Сирии, поддерживают позицию Турции и России.