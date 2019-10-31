МЧС РФ направило в Донбасс колонну с гумпомощью для детей

МЧС РФ направило в Донбасс автомобильную колонну с гуманитарным грузом, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Автоколонна МЧС покинула Донской спасательный центр в Ростовской области. Всего в составе гуманитарного груза - более 550 тонн детских продуктовых наборов.

Отмечается, что колонна проследует к российской границе на КПП «Донецк» и «Матвеев Курган», чтобы пройти все необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая колонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 24 октября. Жители Донецка и Луганска получили более шестисот тонн гумгруза, в составе которого были медикаменты и детские продукты.

МЧС доставляет гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины с августа 2014 года. За этот период 88 колонн грузовиков привезли в Донбасс более 81 тысячи тонн гуманитарных грузов.