США установили в Сирии оккупационный режим курдских боевиков, заявил эксперт
Глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев прокомментировал ИА «Политика Сегодня» требование к СБ ООН осудить США за воровство сирийской нефти.
Рогулев напомнил, что США всегда находит предлоги для вмешательства в страны, обладающие большим числом ресурсов. В частности, американские войска без санкций ООН вошли в Ирак и Ливию.
«Это уже было много раз, поэтому ничего нового тут не происходит», - заявил он.
При этом эксперт не рассчитывает, что международное сообщество введет ограничительные меры против США, поскольку Вашингтон присутствует в СБ ООН и обладает правом вето.
Также Рогулев отметил, что США фактически установили в Сирии оккупационный режим.
«Нефть, которую США крадут в Сирии, принадлежит сирийскому государству, сирийскому народу. Но США открыто нарушают все международные нормы», - подчеркнул директор Фонда изучения США.