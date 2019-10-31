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6:11   31 Октября 2019
Весь мир

США установили в Сирии оккупационный режим курдских боевиков, заявил эксперт

США установили в Сирии оккупационный режим курдских боевиков, заявил эксперт

Глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев прокомментировал ИА «Политика Сегодня» требование к СБ ООН осудить США за воровство сирийской нефти.

Рогулев напомнил, что США всегда находит предлоги для вмешательства в страны, обладающие большим числом ресурсов. В частности, американские войска без санкций ООН вошли в Ирак и Ливию.

«Это уже было много раз, поэтому ничего нового тут не происходит», - заявил он.

При этом эксперт не рассчитывает, что международное сообщество введет ограничительные меры против США, поскольку Вашингтон присутствует в СБ ООН и обладает правом вето.

Также Рогулев отметил, что США фактически установили в Сирии оккупационный режим.

«Нефть, которую США крадут в Сирии, принадлежит сирийскому государству, сирийскому народу. Но США открыто нарушают все международные нормы», - подчеркнул директор Фонда изучения США.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды #оон #нефть

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