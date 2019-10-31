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 Военные РФ и Турции вышли на совместный маршрут патрулирования для защиты границы Сирии

Военные РФ и Турции вышли на совместный маршрут патрулирования для защиты границы Сирии
5:41   31 Октября 2019
Весь мир

Военные РФ и Турции вышли на совместный маршрут патрулирования для защиты границы Сирии

Военные РФ и Турции вышли на совместный маршрут патрулирования для защиты границы Сирии

Российская военная полиция направляется из КПП Айлишар на севере Сирии, следуя по маршруту совместного с турецкими военными патрулирования для противодействия курдским боевикам. Об этом сообщил офицер военной полиции ВС РФ Иван Жуков.

Жуков сообщил, что маршрут сложен, поскольку акцент сделан на то, чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила на территорию Кобани. По его словам, по этой причине военная техника объезжает город по проселочным дорогам.

Патрулирование маршрута, протяженность которого составляет 160 километров, будет осуществлять колонна в составе трех бронеавтомобилей «Тигр» и одного БТР.

Ожидается, что совместный российско-турецкий маршрут пройдет вдоль границы между Сирией и Турцией, и не будет от нее отдаляться дальше нее на десять километров.

22 октября Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании, который подразумевает отвод в течение 150 часов курдских формирований. Процесс контролировали сирийские пограничники и российская военная полиция. После этого военные РФ вместе с подразделениями турецкой армии начали патрулировать границу.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #российская военная полиция

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