США погрязли в фейках, пытаясь заставить мир поверить в «убийство» аль-Багдади в Сирии

Пентагон продолжает делать заявления о так называемой спецоперации военных США по «ликвидации» главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Кеннет Маккензи заявил, что с места «ликвидации» аль-Багдади были вывезены все документы и электронные устройства. По его словам, объем документов якобы «был значительным». При этом он не уточнил, что именно было вывезено с места «операции».

Представитель Пентагона рассказал о мифических пяти боевиках, будто бы уничтоженных в ходе «операции». По его словам, пятеро членов ИГ*, находясь на территории объекта, представляли опасность для сил спецназа, поскольку не реагировали на команды на арабском.

«Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина», - утверждает Маккензи

Также он завершил свою неправдоподобную историю тем, что аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми. Ранее президент США Дональд Трамп рассказывал о трех погибших детях.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.