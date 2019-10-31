Новые санкции США против Турции помогают только курдским боевикам, заявил эксперт

Новые санкции США против Турции не поменяют внешнюю политику Турции. Такое мнение выразил в интервью изданию «Экономика сегодня» политолог, преподаватель социальных наук ВШЭ Григорий Лукьянов.

По его словам, предпринимая отдельные меры, представители политического истеблишмента США предполагают, что они будут иметь успех. Политолог отметил, что США ожидают, что данные санкции станут сигналом для Анкары, нацеленным на измнение турецкой внешней политики.

Эксперт полагает, что действия США вряд ли будут успешны, поскольку польза от курса, которую президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган принял, намного превышает ту, которую Анкаре могут предложить западные партнеры.

Лукьянов отметил, что те «дивиденды», которые Турция получает от участия в Астанинском формате, от работы с Россией и Ираном по сирийскому урегулированию и от диверсификации торгово-экономических контактов Россией, дают Анкаре большую прибыль.

«Все это позволяет предположить, что турки в ближайшее время продолжат свой внешнеполитический курс», - заявил эксперт.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк в разговоре с изданием подвердил, что текущие санкции «символической и декларативной компенсацией США» в отношении курдских террористов.