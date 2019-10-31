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 Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе США, заявил его адвокат

Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе США, заявил его адвокат
Пассажир выжил после падения на рельсы между вагонами метро в Москве

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 Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе США, заявил его адвокат

Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе США, заявил его адвокат
4:08   31 Октября 2019
Весь мир

Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе США, заявил его адвокат

Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе США, заявил его адвокат

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отказался выступать в нижней палате Конгресса  США на слушаниях по импичменту Дональда Трампа. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Болтона Чарльза Купера.

Защитник дал понять, что Болтон не настроен соглашаться на вызов демократов в Конгрессе. Купер также заявил, что готов от лица Болтона принять повестку.

Ранее газета Politico сообщала, что члены Палаты представителей от Демократической партии намерены вызвать на слушания в рамках импичмента Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Болтону предписали явиться 7 ноября, Майклу Эллису  и жону Айзенбергу - 4.

Washington Post ранее сообщала, что тревогу о якобы имевших место попыток Белого дома оказывать давление на власти Украины подняли по меньшей мере четверо сотрудников СНБ. Отмечалось, что жалобы стали поступать советнику по юридическим вопросам СНБ Айзенбергу, а позже - Болтону.

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Автор: Олег Королев
#трамп #болтон #импичмент

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