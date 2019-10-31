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3:40   31 Октября 2019
Весь мир

Клинцевича удивило молчание стран Запада в ситуации с кражей США сирийской нефти

Клинцевича удивило молчание стран Запада в ситуации с кражей США сирийской нефти

Член Совфеда РФ Франц Клинцевич призвал страны Запада отреагировать на ситуацию с грабежом нефти в Сирии с американской стороны и курдских боевиков.

В интервью «Инфореактру» Клинцевич напомнил, что политический кризис в Сирии нужен был США для вторжения на территории, богатые нефтью.

Сенатор отметил, что весь бардак в Сирии американцам был нужен только для того, чтобы под прикрытием курдских боевиков, якобы обеспечивая их защиту, на самом деле прямо и бессовестно зарабатывать на сирийской нефти.

«Порой очень удивляет, как серьезные ведущие лидеры Европы с такой европейской демократией и справедливостью так молчаливо смотрят на это беззаконие и бандитизм. Не понимаю!», - отметил Клинцевич.

Член Совафеда уверен, что в случае, если международное сообщество закроет на вопиющий факт кражи ценных ресурсов, то будет создан опасный прецедент, который позволит Вашингтону использовать сирийский сценарий в качестве шаблона для вторжения в любую богатую ресурсами страну.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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