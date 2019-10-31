Свидетель беседы Трампа и Зеленского рассказал о новых деталях

Свидетель беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского рассказал о новых деталях телефонного разговора. Об этом сообщает AP, ссылаясь на людей, знакомых с показаниями свидетеля.

Свидетель - подполковник Александер Виндман, который работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и входил число чиновников, которые 25 июля слушали беседу глав государств.

По данным агентства, Трамп рассказал Зеленскому о наличии записей разговоров Джо Байдена, который обсуждал коррупцию на Украине. При этом в официальный текст беседы, опубликованный Белым домом, эта деталь не вошла.

Участвовавший в расследовании по импичменту Трампу демократ-конгрессмен заявил, что свидетельства Виндмана демонстрируют, что Белый дом хотел скрыть улики по делу.

Демократы инициировали процедуру импичмента Трампа из-за «давления» на Зеленского с целью проведения расследования против его политического оппонента - Джо Байдена. Сам Трамп заявил, что призывал украинские власти бороться с коррупцией.