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Свидетель беседы Трампа и Зеленского рассказал о новых деталях

Свидетель беседы Трампа и Зеленского рассказал о новых деталях

 США, воруя у Сирии нефть, демонстрируют грубейшее нарушение международного права

США, воруя у Сирии нефть, демонстрируют грубейшее нарушение международного права
2:20   31 Октября 2019
Весь мир

США, воруя у Сирии нефть, демонстрируют грубейшее нарушение международного права

США, воруя у Сирии нефть, демонстрируют грубейшее нарушение международного права

США должны ответить в Совбезе ООН за грабеж Сирии. Такое мнение выразили в интервью «Нарондным новостям» директор Института политических исследований Сергей Марков и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Член Общественной палаты РФ Марков сообщил, что поведение США в Сирии говорит о том, что пришла пора созывать Совбез ООН. По его словам, для осуждения действий Вашингтона необходимо подключать все возможные информационные ресурсы.

Эксперт отметил, что США демонстрируют грубейшее нарушение международного права. Он подчеркнул, что речь идет о прямом грабеже народа Сирии Вашингтоном.

«Нельзя американцам это спускать с рук, их нужно бить и бить», - заявил Марков.

В свою очередь полковник в отставке Виктор Баранец в интервью агентству заявил, что США действуют в данной ситуации как грабитель с бандитскими повадками. Он отметил, что Вашингтон  пришел в чужую страну, окружил сирийские нефтяные вышки, поставил вокруг них танки, при этом поучая демократии,  справедливости и уважению к суверенитету.

«Америка в который раз показала свое наглое лицо и захватническую душу, а мир убедился в их лицемерной политике и бандитских повадках», - заявил военный обозреватель «Комсомольской правды».

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Автор: Олег Королев

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