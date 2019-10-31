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2:06   31 Октября 2019
Весь мир

Пентагон с помощью фейкового видео попытался доказать, что США действительно убили аль-Багдади

Пентагон с помощью фейкового видео попытался доказать, что США действительно убили аль-Багдади

Военное ведомство США опубликовало видео инсценировки так называемой операции по ликвидации главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

В коротком ролике показано здание, в котором якобы находился террорист. На представленных кадрах видно, как здание с двух сторон обступают военные.

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи пояснил, что в ролике виден объект, где прятался «террорист номер один». Он отметил, что изолированное здание находилось в провинции Идлиб, на северо-западе Сирии.

Генерал заявил, что видео также якобы показано, как во время инсценировки «боевики открывают огонь» по американским силам, ведущим наступление с воздуха.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что в Сирии ликвидирован аль-Багдади. По его словам, входе якобы имевшей место операции террорист взорвал пояс смертника. Несмотря на это, аль-Багдади удалось «точно и быстро идентифицировать» на месте.

Позже официальный представитель МИД РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что у Москвы нет достоверных сведений о том, что американские военные проводили операцию по очередному «уничтожению» главаря ИГ*.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена судом РФ.

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Автор: Олег Королев
#пентагон #аль-багдади

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