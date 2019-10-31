США попытались выдать очередной фейк об «уничтожении» аль-Багдади за правду

Пентагон заявил, что в якобы имевшей место операции по ликвидации главаря ИГ был уничтожен именно Абу Бакр аль-Багдади. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Срочный анализ на месте инсценировки показал прямое соответствие между взятыми с тела образцами ДНК и имевшимися у США, сообщил он.

По его словам, шанс того, что останки принадлежат не аль-Багдади, якобы составляет 1 104 септиллионам. Септиллион - это число с 24 нулями.

Тело «террориста номер один» так и не было представлено мировому сообществу.

Ранее телеканал NBC сообщил, что разведка курдских боевиков внедрила в окружение аль-Багдади агента, который якобы передал американцам точный план убежища главаря ИГ, а также образец его крови.

Информатор, работавший три месяца назад, предоставил американской стороне доказательства своих слов- кровь «террориста номер один» и его нижнее белье. Также мифический информатор якобы вошел в число советников аль-Багдади, и находился во время «спецоперации» США с ним в убежище, а после ушел вместе с американскими военными. Данный набор фантастических деталей породил новый мем — «трусы аль-Багдади».