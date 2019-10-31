Администрация социальной сети Twitter приняла решение о запрете политической рекламы на своей платформе. Об этом сообщил основатель соцсети Джек Дорси.

По его словам, в компании приняли решение прекратить всю политическую рекламу во всех странах мира. Дорси отметил, что в Twitter считают, что охват политических заявлений должен нарабатываться, а не покупаться.

Изменения вступают в силу с 22 ноября, чтобы у рекламодателей был период уведомления о новых правилах.

В середине августа соцсеть объявила, что запретит рекламу государственных СМИ, чтобы защитить «открытое общение». Компания подчеркнула, что рекламодателям даются более высокие стандарты, нежели к обычным пользователям.

Два года назад Twitter запретил рекламу с аккаунтов Sputnik и RT. Российская сторона расценила данное решение как очередной агрессивный шаг, который направлен на блокировку деятельности российского телеканала, который стал результатом давления американского истеблишмента и спецслужб.

В 2019 западные медиакорпорации и соцсети провели масштабную акцию по вмешательству во внутренние дела РФ в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму. Так, в день тишины Facebook и Google распространяли политическую рекламу в поддержку определенных кандидатов, что по сути является прямым вмешательством во внутренние дела РФ.