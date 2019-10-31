Facebook нарушает свободу информации, дискриминируя Россию - депутат ГД

Решение Facebook об удалении ряда учатных записей, групп и страницы из России, которые ориентированы на африканские страны, нарушает принцип о свободе распространения информации. Об этом заявил член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.

Ранее Facebook принял решение удалить за «иностранное вмешательство» три сети учетных записей, групп и страниц, якобы связанных с Россией и ориентированных на африканские страны. Компания связала удаление с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сославшись на «собственное обследование». Всего было удалено 35 аккаунтов, 53 страницы и семь групп в Facebook, а также пять instagram-аккаунтов.

В интервью РИА «Новости» Морозов отметил, что произошедшее является очевидным нарушением прав на свободу распространения информации со стороны Facebook. По его словам, это говорит не в пользу соцсети.

Депутат напомнил, что в России ранее прошел крупный российско-африканский форум в Сочи. Он отметил, что в ходе него было заявлено, что Москва простила старые советские долги странам Африки - что заново открывает для России возможность активно участвовать в политической и экономической жизни континента.

«Американцы, которые контролируют Facebook и стараются контролировать мировую медиасреду, не заинтересованы в том, чтобы Россия заняла серьезные позиции на африканском континенте», - заявил Морозов.

Политика Facebook в отношении России неоднократно подвергалась критике.В середине октября глава компании Марк Цукерберг обвинил Россиё, Иран и Китай в американские выборы 2020 года.