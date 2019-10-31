США и курдские боевики «приватизировали» нефть, принадлежащую сирийскому народу - эксперт

США ищут любые предлоги, чтобы продолжить выкачивать сирийскую нефть руками курдских боевиков. Об этом сообщил президент АНО Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

По его словам, ни для кого не является секретом тот факт, что США руками курдских отрядов из «Демократических сил Сирии» (SDF) занимаются приватизацией нефти, которая на самом деле принадлежит сирийцам.

Эксперт отмечает, что данная тема уже обсуждается на уровне МИД РФ, в том числе - вместе с союзниками Москвы, которые находятся в Сирии. По его словам, вполне естественность, что США ищут любой предлог, чтобы остаться в Сирии на хозяйских правах

«Так и возникла эта параллель, связанная с захватом нефтяных месторождений со стороны американских военных, которые руками курдов начинают приватизацию нефти, которая по конституции принадлежит сирийскому народу и государству», - заметил он.

Политолог подчеркнул, что факт того, что данная проблема сейчас находится на уровне международной дипломатии, не может не радовать. В ситуации, когда сами США прямо заявляют, что остаются в США исключительно ради нефти, международное сообщество должно сказать свое веское, твердое слово.

Самонкин подчеркнул, что принятие резолюции на международном уровне нужно для того, чтобы ни одна страна мира, в том числе и США, не могла грабить САР.