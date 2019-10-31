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0:35   31 Октября 2019
Весь мир

Боевой офицер пожаловался в МИД РФ на незаконное проникновение Reuters в медцентр СОГАЗ

Боевой офицер пожаловался в МИД РФ на незаконное проникновение Reuters в медцентр СОГАЗ

Ветеран милицейского спецназа, ветеран Афганистана и Чечни, кавалер двух орденов Красной Звезды и орденов Мужества Андрей Трошев обратился в МИД РФ с просьбой наказать Reuters и журналистку агентства Марию Цветкову за вторжение в СОГАЗ. Об этом пишет «Свободная пресса».

Ранее издание «Мойка78» ранее сообщило, что петербургский медицинский центр «СОГАЗ» на Малой Конюшенной незаконно проникла Цветкова. Женщина приставала к пациентам с различными вопросами, снимая происходящее на камеру,

Руководство «СОГАЗа» обратилось в полицию с заявлением. Отмечается, что Цветкова создала препятствия для оказания медицинской помощи, а такде незаконно получила доступ к рачебной тайне.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В дело вмешалсяглава  «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов»Трошев, потребовав от МИД Р разобраться в ситуации.

Он посчитал, что действия Цветковой можно  квалифицировать по нескольким статьям КоАП РФ и УК РФ. Трошев также счел поведение Цветковой недостойным журналиста.

Ветеран также обратил внимание российских дипломатов на тот факт, что британское издание Reutres ведет непрозрачную деятельность, имея при этом аккредитацию при МИД РФ. В своем письме он также потребовал изучить сомнительную деятельность агенства и лишить его аккредиации за аморальное, неэтичное поведение журналистов и нарушение российских законов.

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Автор: Олег Королев
#петербург #мид рф #reuters

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