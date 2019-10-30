Пассажир выжил после падения на рельсы между вагонами метро в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел вечером в среду, 30 октября, на станции «Маяковская» в столичной подземке. Известно, что все случилось, когда поезд стоял на станции для высадки и посадки пассажиров. Как именно человеку удалось упасть между вагонами на рельсы, не сообщается, но источник «Интерфакса» отмечает, что пассажир выжил.

Чтобы помочь ему выбраться из-под вагонов, специалисты сняли напряжение контактного рельса. ЧП стало причиной перерыва в движении поездов на участке от станции «Белорусская» до «Театральной».

Ранее стало известно, что на красной ветке московской подземки произошло увеличение интервалов в движении. Причиной стал неисправный состав, который пришлось отправить в депо.