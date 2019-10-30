Венгрия как можно скорее хочет присоединиться к «Турецкому потоку». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

По словам Орбана, для властей Венгрии важно, чтобы газ поступал в страну с разных направлений. Также он отметил, что возможность строительства газопровода «Турецкий поток» в Венгрии появится в начале 2020 года.

«Чем раньше мы можем присоединиться к «Турецкому потоку», тем лучше, таким образом мы не будем уязвимыми в этом плане», — резюмировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Владимир Путин предложил Венгрии присоединиться к «Турецкому потоку». По его словам, протяженность участка будет небольшой — 15 километров, и Россия уже готова приступить к старту строительства.