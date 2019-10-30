РФ готова вести переговоры с Украиной по снижению стоимости газа, заявил Путин

РФ готова вести переговоры с Украиной по снижению стоимости газа, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Путина, Россия готова конструктивно работать по поставкам газа на Украину и по прокачке газа через страну. При этом поставки на Украину могут быть значительно дешевле, чем сейчас, подчеркнул российский лидер.

Также президент РФ отметил, что выгода для страны является очевидной, причем это отразится как на простых гражданах Украины, так и на экономике страны в целом.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Венгрии разместить на своей территории часть ветки «Турецкого потока».