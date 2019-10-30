США мелко мстят через Facebook за успех форума Россия — Африка

США через Ffcebook мелко пакостят за успех форума Россия — Африка, который с триумфом прошел в октябре в Сочи. Об этом пишет популярный Telegram-канал Ortega. Таким образом США пытаются помешать распространению влияния России, а также не дают странам Африки развиваться, считает автор поста.

Ранее социальная сеть Facebook удалила 35 аккаунтов, 53 страницы, а также семь групп и пять аккаунтов в Instagram, которые якобы были созданы в РФ и ориентированы на страны Африки.

По мнению автора Telegram-канала Ortega, все эти «репрессии» говорят только об одном: форум был настолько успешен, что США лишь остается совершать подобную мелкую пакость.

«Именно поэтому лидеры африканских стран с куда большей радостью ездят в гости к Путину, чем на Запад. Чего хорошего они с того Запада видели?», — задает вопрос автор поста.

Автор пишет, что администрацию Facebook давно заподозрили в однобокой цензуре, когда свобода слова вроде как священна, но те слова, которые им не нравятся, тут же удаляются и начинается поиск виноватых.

Автор также отмечает грандиозность саммита Россия — Африка, на который съехались практически все лидеры одного из крупнейших материков, но властям США это не понравилось, поэтому они решили отомстить через свою ручную соцсеть Facebook, руководство которой исполняет все приказы Вашингтона.

Facebook долгое время пытается использовать идеологическую цензуру в отношении России политику, также осуществляя прямое вмешательство в выборы в РФ.

Саммит Россия — Африка состоялся в Сочи с 23 по 24 октября. В его рамках были подписаны соглашения и договоры, общая сумма которых превысила 10 миллиардов долларов.