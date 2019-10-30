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21:33   30 Октября 2019
Россия

Путин прокомментировал переговоры Зеленского с украинскими националистами

Путин прокомментировал переговоры Зеленского с украинскими националистами

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал переговоры Владимира Зеленского с украинскими националистами в Донбассе. По словам российского лидера, сам Зеленский на националиста не похож, но трудно сказать, удастся ли ему справиться с ними.

В ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин отметил, что Зеленскому пришлось буквально уговаривать тех, кто не подчинялся его приказам. По словам российского лидера, не таким уж сложным вопросом является разведение двух противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах.

Путин отметил, что украинские националисты не хотят уходить и отводить свои войска. От этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования ситуации. РФ готова ко встречам в «нормандском формате», если они хорошо подготовлены и не будут пустыми разговорами, подчеркнул Путин.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #украина #политика #зеленский

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