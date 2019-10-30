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21:11   30 Октября 2019
Россия

Дания проявила себя ответственным участником диалога по «Северному потоку-2», заявил Путин

Дания проявила себя ответственным участником диалога по «Северному потоку-2», заявил Путин

Дания проявила себя как ответственный участник диалога по строительству газопровода «Северный поток-2», заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Путина, Дания не только защищает свои интересы, но и учитывает интересы партнеров в Европе, которые также заинтересованы в поставках российского газа в свои страны. Он подчеркнул, что Россия приветствует решение властей Дании по разрешению строительства «Северного потока-2» на территории страны.

Ранее стало известно, что Дания стала последней страной, давшей согласие на строительство газопровода «Северный поток-2». Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Вашингтон уже не сможет повлиять на строительство, к тому же, проект выполнен на 80 процентов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #северный поток-2

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