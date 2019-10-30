Путин не исключил, что «Турецкий поток» зайдет в Венгрию

Президент России Владимир Путин не исключил, что газопровод «Турецкий поток» зайдет в Венгрию. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Путина, если власти Венгрии заинтересованы в том, чтобы на территории страны разместилась часть ветки «Турецкого потока», то Россия готова начать эту работу и в кратчайшие сроки ее завершить. Президент РФ отметил, что протяженность участка в Венгрии составит всего порядка 15 километров.

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, мощность каждой составляет 15,75 кубометров. Первую нитку используют для транспортировки ресурса в Турцию, вторая будет снабжать газом Южную и Южно-Восточную Европу. Проект планируют завершить в 2019 году. «Турецкий поток» проходит через Черное море.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Будапешт с однодневным рабочим визитом.