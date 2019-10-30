Эксперты рассказали об американских ЧВК, помогающим курдским боевикам красть нефть в Сирии

Президент США Дональд Трамп публично произнес то, что раньше было лишь стереотипной шуткой об многочисленных американских войнах. США в Сирии только ради нефти.

«It's OK, - добавил он. – Возможно, что кто-то еще хочет нефти, но в этом случае он получит адский бой. Там огромные запасы нефти».

Огромные запасы нефти, согласно Конституции Сирии, являющейся полноценным членом ООН, принадлежат сирийскому народу. А по факту – нефтяные поля на восточном берегу Евфрата оккупированы совместно курдскими боевиками и бойцами из США. Легализовать пребывание последних в чужой стране Трамп намерен с помощью невидимой руки американского рынка, предложив сделку Exxon Mobil, либо любой другой, но американской компании.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Юрий Олейников не удивлен ни признанием Трампа, ни желаниями США.

«Упустить такую выгоду? Потом это в большей мере не сами США, а частные нефтяные компании, которые извлекают почти неконтролируемую прибыль, которая используется для финансирования ЧВК (частных военных кампаний)», - сказал Олейников.

По данным военного эксперта Бориса Рожина, на севере Сирии работает американская ЧВК Castle International, сотрудничающая с боевиками YPG (курдские Отряды народной самообороны). Также в САР находится и Academi, ранее печально прославившаяся под именем Blackwater. Ее бойцы неоднократно подозревались в контрабанде оружия для курдских боевиков, а также в участии в предложенной ЦРУ программе убийств в Ираке и Афганистане. Подряд на незаконный вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб». Ее американцы создали при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии».

«США интересует доход. От любого вида продукта, которое существует, как всякого бизнесмена. Американская экономика настроена именно на это: на продажу и получение дохода от продаж», — отметил Олейников.

С ним согласен и американист Михаил Синельников-Оришак. По его словам, такая «придумка» как ЧВК позволяет возлагать потенциальные риски на частников.

«Вопрос в том: находятся ли там действительно американские военные, а не ЧВК? Это очень хорошая придумка американских военных, когда потенциальные риски возлагаются на частников. Один из таких примеров — Илон Маск. Если будет успех, то это вроде как успех всей Америки. Если будут неудачи по каким-то проектам, то это будут конкретные неудачи Илона Маска: США здесь вроде как ни причем. То же самое с военными компаниями. Армия здесь ни причем государство ни причем, а что там делают частники. Это придумка и достаточно давняя», — говорит Оришак.

По данным официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, ежемесячно американцы получают по 30 миллионов долларов, нелегально разрабатывая нефтяные месторождения в Сирии. Негативно о воровстве нефти у САР высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Политик подчеркнул, что поступок США противоречит международному праву. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил России как постоянному члену СБ ООН потребовать провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации и признания части территории Сирии оккупированной США.