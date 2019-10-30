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20:39   30 Октября 2019
Весь мир

Вашингтон не сможет повлиять на Россию при строительстве газопровода «Северный поток-2»

Вашингтон не сможет повлиять на Россию при строительстве газопровода «Северный поток-2»

Вашингтон больше не сможет повлиять на Россию и строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, который может стать американским послом в РФ после выдвижения его кандидатуры президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

По словам Салливана, строительство завершено на 80 процентов и оно продолжается, поэтому власти Вашингтона уже не смогут повлиять на реализацию этого проекта со стороны РФ. Салливан отметил, что у России имеются все необходимые ресурсы для того, чтобы довести проект до конца. Он отметил, что дополнительное введение санкций не повлияет на строительство газопровода.

Ранее СМИ сообщили, что Дания дала согласие на строительство Россией «Северного потока-2». Газопровод займет территорию пяти стран: Россия, Дания, Швеция, Германия и Финляндия. Против строительства выступил Вашингтон, Киев, а также страны Прибалтики. Отметим, что Дания стала последней страной, которая дала согласие на строительство газопровода.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #весь мир #северный поток-2

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