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21:10   30 Октября 2019
Россия

Ходорковский собрал команду из уголовника Ройзмана и «либеральной» журналистки Латыниной

Ходорковский собрал команду из уголовника Ройзмана и «либеральной» журналистки Латыниной

Главными лицами нового объединения «Союз независимых публицистов» стали олигарх Михаил Ходорковский, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналисты Александр Невзоров и Юлия Латынина — они будут освещать «истину», но только с «правильной» точки зрения. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

После провала с блогером Алексеем Навальным, Ходорковский решил заняться распиариванием другого «либерала» в собственных целях — Евгения Ройзмана, ранее возглавлявшего Екатеринбург. В своем новом ресурсе, цель которого «выбрать будущего президента РФ», Ходорковский указывает в списке достойных кандидатов именно Ройзмана. При этом олигарх не рассказывает, что экс-градоначальник отсидел в тюрьме два года за кражу и ношение холодного оружия.

Ходорковский собрал команду из уголовника Ройзмана и «либеральной» журналистки Латыниной

Любопытно и непоследовательное поведение журналистов, консолидировавшихся с олигархом. Например, Юлия Латынина заявляла ранее, что Ходорковский — преступник, который «кидает» партнеров, государство и народ. Она активно объясняла его мошеннические схемы «на пальцах» и напоминала читателям своих колонок, что так называемый «МБХ» десяток лет провел в тюрьме.

Не менее интересны и отношения журналистки с бывшим уральским чиновником Ройзманом: в одном из старых интервью она поделилась, как тот катал ее на джипе, одновременно рассказывая историю о продавце наркотиков, которому Ройзман и его компания, очевидно, из созданного им фонда «Город без наркотиков», сломали ногу. В ответ на удивление Латыниной Ройзман ответил, что подобный самосуд над «барыгой» должен вершить «каждый честный человек».

Ходорковский собрал команду из уголовника Ройзмана и «либеральной» журналистки Латыниной

Но когда речь зашла о покровительстве олигарха, Латынина стремительно поменяла точку зрения, вступив в его новую «команду» плечом к плечу с «костоломом» Ройзманом. Нелестного мнения о экс-главе ЮКОСа Ходорковском придерживался и Невзоров, но передумал, когда речь зашла о деньгах «оппозиционного олигарха». А ведь еще в 2014 году журналист иронично называл олигарха «либеральной совестью, выкарабкавшейся из-за решетки» и объявлял «законченным дураком».

Ходорковский собрал команду из уголовника Ройзмана и «либеральной» журналистки Латыниной

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #ходорковский #новости #общество

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