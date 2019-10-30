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20:13   30 Октября 2019
Россия

Оливер Стоун рассказал, какое впечатление на него произвел Путин

Оливер Стоун рассказал, какое впечатление на него произвел Путин

Режиссер из США Оливер Стоун рассказал, какое впечатление на него произвел российский президент Владимир Путин, о котором он снял документальный фильм. По словам Стоуна, президент РФ является застенчивым и скромным человеком.

Как отметил Оливер Стоун, он общался с российским лидером на протяжении двух лет, а его интервью состояло из четырех этапов.

«В общей сложности мы провели 20–30 часов вместе», — заявил Стоун на форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

По словам режиссера, во время общения Путин был рассудительным и думал, о чем говорит. Стоун отметил, что Путин взвешивает каждый аргумент, он не смотрит на ситуацию однобоко, а видит ее положительные и отрицательные стороны. Как подчеркнул режиссер документального фильма, Путин не занимает жесткую позицию, а принимает сторону дипломатии, всегда учитывает интересы другого человека и свободно адаптируется к любым ситуациям, находя из них выход.

Оливер Стоун брал инткрвью у Владимира Путина с 2015 по 2017 годы. В июне 2017 года вышел документальный фильм, состоящий из четырех серий. Премьера прошла на канале Showtime, затем фильм показали на Первом канале.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #оливер стоун

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