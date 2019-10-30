Оливер Стоун рассказал, какое впечатление на него произвел Путин

Режиссер из США Оливер Стоун рассказал, какое впечатление на него произвел российский президент Владимир Путин, о котором он снял документальный фильм. По словам Стоуна, президент РФ является застенчивым и скромным человеком.

Как отметил Оливер Стоун, он общался с российским лидером на протяжении двух лет, а его интервью состояло из четырех этапов.

«В общей сложности мы провели 20–30 часов вместе», — заявил Стоун на форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

По словам режиссера, во время общения Путин был рассудительным и думал, о чем говорит. Стоун отметил, что Путин взвешивает каждый аргумент, он не смотрит на ситуацию однобоко, а видит ее положительные и отрицательные стороны. Как подчеркнул режиссер документального фильма, Путин не занимает жесткую позицию, а принимает сторону дипломатии, всегда учитывает интересы другого человека и свободно адаптируется к любым ситуациям, находя из них выход.

Оливер Стоун брал инткрвью у Владимира Путина с 2015 по 2017 годы. В июне 2017 года вышел документальный фильм, состоящий из четырех серий. Премьера прошла на канале Showtime, затем фильм показали на Первом канале.