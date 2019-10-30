США опустошают Сирию по сценарию Ливии и Ирака

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, комментируя для «Политики Сегодня» требование Фонда защиты национальных ценностей к ООН осудить США за воровство сирийской нефти, напомнил, что Вашингтон всегда находит предлоги для вмешательства в богатые ресурсами страны.

«А как они вошли в Ирак? ООН же не давал им санкций вводить войска, но они ввели и захватили все месторождения. А в Ливии? Кто давал санкции? Никто. Это уже было много раз, поэтому ничего нового тут не происходит», — напомнил Рогулев.

На санкции в отношении Вашингтона со стороны международного сообщества собеседник не рассчитывает, поскольку США состоят в Совбезе ООН и обладают правом вето. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич ранее отметил, что американские войска находятся в Сирии без согласия официального Дамаска.

«США фактически установили в Сирии оккупационный режим. Нефть, которую США крадут в Сирии, принадлежит сирийскому государству, сирийскому народу. Но США открыто нарушают все международные нормы», — подчеркнули в Фонде.

Осуждают оккупационные действия американцев и в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров на на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в астанинском формате с главами МИД Ирана и Турции заявил, что действия США в Сирии противоречат международному праву.

Малькевич, в свою очередь, уверен, что Россия, как постоянный член СБ ООН, может потребовать у Совета Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации и признания части территории Сирии оккупированной США.

В Сирии американские войска поддерживают курдских боевиков, которые оккупировали богатый нефтью правый берег Евфрата. Президент США Дональд Трамп ранее не исключил, что в регион может прийти крупная американская компания, которая будет добывать нефть сирийского народа в интересах курдов.